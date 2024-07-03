ISW: у центрі Вовчанська діють спецпризначенці російського ГРУ

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 2 липня повідомив, що в окупантів є просування в центрі Вовчанська – вздовж вулиці Соборної, але не підтвердив інформацію російських “військкорів” про нібито форсування Сіверського Дінця в районі Бугруватки.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 1 липня, показують, як діють елементи 2-ї бригади російських спецсил (ГРУ) вздовж вулиці Соборної. Це вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Вовчанська. Російський військовий блогер заявив, що російські війська форсували річку Сіверський Донець на схід від Бугруватки (на південний захід від Вовчанська), але ISW не виявив візуальних підтверджень цього твердження”, – повідомили аналітики ISW.

Бої також тривають на північ від Харкова – в районі Глибокого та Липців, проте про будь-які радикальні зміни в цій локації Інститут вивчення війни не інформував. Аналітики зазначили, що, за даними ЗСУ, війська РФ продовжують перекидати на Харківський напрямок підкріплення з інших ділянок фронту, поповнюючи втрати.

Водночас на Куп’янському напрямку бої йдуть на кількох ділянках фронту. Підтверджених успіхів у окупантів немає, тож їхні пропагандисти сперечаються один з одним щодо Стельмахівки.

“Російські військові блогери продовжували обмінюватися конкурентними заявами про статус Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська). При цьому деякі стверджують, що російські війська просунулися на два кілометри у бік Стельмахівки й увійшли до східних частин селища, а інші, навпаки, повідомляють, що російські війська ледве змогли просунутися на 200 метрів у бік Стельмахівки та навіть не намагалися увійти до населеного пункту. Наразі російські сили знаходяться приблизно за один кілометр від Стельмахівки, згідно з даними ISW за оцінкою місцевості”, — розв’язали суперечку росіян в Інституті вивчення війни.