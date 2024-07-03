ISW: в центре Волчанска действует спецназ российского ГРУ

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 2 июля сообщил, что у оккупантов есть продвижение в центре Волчанска — вдоль улицы Соборной, но не подтвердил информацию российских «военкоров» о якобы форсировании Северского Донца в районе Бугроватки.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 1 июля, показывают, как действуют элементы 2-й бригады российского спецназа (ГРУ) вдоль улицы Соборной. Это указывает на то, что российские войска недавно продвинулись на севере Волчанска. Российский военный блогер заявил, что российские войска форсировали реку Северский Донец к востоку от Бугроватки (к юго-западу от Волчанска), но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этого утверждения», — сообщили аналитики ISW.

Бои также продолжаются к северу от Харькова — в районе Глубокого и Липцев, однако о каких-либо радикальных изменениях в этой локации Институт изучения войны не информировал. Аналитики отметили, что, по данным ВСУ, войска РФ продолжают перебрасывать на Харьковское направление подкрепления с других участков фронта, восполняя потери.

Тем временем на Купянском направлении бои идут на нескольких участках фронта. Подтвержденных успехов у оккупантов нет, так что их пропагандисты препираются друг с другом по поводу Стельмаховки.

«Российские военные блогеры продолжали обмениваться конкурирующими заявлениями о статусе Стельмаховки (к юго-востоку от Купянска). При этом некоторые утверждают, что российские войска продвинулись на два километра в сторону Стельмаховки и вошли в восточные части поселка, а другие, наоборот, сообщают, что российские войска едва смогли продвинуться на 200 метров в сторону Стельмаховки и даже не пытались войти в населенный пункт. В настоящее время российские силы находятся примерно в одном километре от Стельмаховки, согласно данным ISW по оценке местности», — разрешили спор россиян в Институте изучения войны.