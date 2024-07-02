Новый тип оружия против КАБов придумали и тестируют в Украине — Притула
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Новый тип оружия, которое сможет защитить от КАБов, придумали и сейчас тестируют в Украине, рассказал в интервью «Украинской правде» волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.
«По КАБам. Не хочу забегать вперед. Есть одно определенное техническое решение, до которого сейчас додумались в Украине. Сейчас идут испытания этого нового типа оружия. И если они будут успешны, то дело поставят на конвейер. И я уже присматриваюсь, я бы на такое сделал мегасбор, честно говоря. Это интересное решение. Но я не хочу спойлерить, потому что это дело военных и производителя», — сказал Притула.
Фрагмент интервью «Украинской правде»
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- Категории: Общество, Украина; Теги: кабы, оружие, притула;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 22:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый тип оружия, которое сможет защитить от КАБов, придумали и сейчас тестируют в Украине, рассказал в интервью «Украинской правде» волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.".