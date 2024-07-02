Live
  • Вт 02.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.64
  • EUR 43.69

ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)

Происшествия 20:27   02.07.2024
Елена Нагорная
ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео) Скриншот

По промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова нанесла два удара, предварительно ФАБ-500 с УМПК, авиация РФ около 16 часов 2 июля.

В результате взрывов пострадали четыре человека, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

У 51-летней женщины — сотрудницы одного из предприятий, которое было под ударом, — легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранение пальцев руки от стекла. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата — контузии.

Повреждены фасады, частично — производственные и складские помещения предприятий.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела 26-летняя женщина получила ранения рук, а двое детей 12 и 15 лет — контузии.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
02.07.2024, 16:06
ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)
ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)
02.07.2024, 20:27
Главные новости 2.07: сессия горсовета, от удара по Харькову пострадали дети
Главные новости 2.07: сессия горсовета, от удара по Харькову пострадали дети
02.07.2024, 20:40
Сырский посетил бригады, ведущие бои в Волчанске и под Харьковом
Сырский посетил бригады, ведущие бои в Волчанске и под Харьковом
02.07.2024, 18:41
«Прекратить огонь» ради мирных переговоров с РФ предложил Орбан Зеленскому
«Прекратить огонь» ради мирных переговоров с РФ предложил Орбан Зеленскому
02.07.2024, 15:33
Столбики термометров поднимутся до +38: погода в Харькове и области на 3 июля
Столбики термометров поднимутся до +38: погода в Харькове и области на 3 июля
02.07.2024, 21:32

Новости по теме:

16:06
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
16:33
В Харькове слышны взрывы, ранее предупреждали об угрозе удара КАБами
12:37
Пострадали 13 частных домов – Терехов о «прилете» ФАБ-500 по Харькову
08:14
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
17:14
Среди пострадавших в Дергачах под Харьковом трое детей: фото последствий удара

Вы читали новость: «ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова нанесла два удара, предварительно, ФАБ-500 с УМПК, авиация РФ около 16 часов 2 июля.".