ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)

По промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова нанесла два удара, предварительно ФАБ-500 с УМПК, авиация РФ около 16 часов 2 июля.

В результате взрывов пострадали четыре человека, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

У 51-летней женщины — сотрудницы одного из предприятий, которое было под ударом, — легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранение пальцев руки от стекла. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата — контузии.

Повреждены фасады, частично — производственные и складские помещения предприятий.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела 26-летняя женщина получила ранения рук, а двое детей 12 и 15 лет — контузии.