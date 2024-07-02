ФАБ-500 ударили по двум предприятиям в Харькове, четверо пострадавших (видео)
По промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова нанесла два удара, предварительно ФАБ-500 с УМПК, авиация РФ около 16 часов 2 июля.
В результате взрывов пострадали четыре человека, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
У 51-летней женщины — сотрудницы одного из предприятий, которое было под ударом, — легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс. 26-летняя женщина получила ранение пальцев руки от стекла. У 12-летней девочки и ее 15-летнего брата — контузии.
Повреждены фасады, частично — производственные и складские помещения предприятий.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела 26-летняя женщина получила ранения рук, а двое детей 12 и 15 лет — контузии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, прокуратура, удар, Харьков, чубенко;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По промышленным предприятиям в Немышлянском и Индустриальном районах Харькова нанесла два удара, предварительно, ФАБ-500 с УМПК, авиация РФ около 16 часов 2 июля.".