ФАБ-500 вдарили по двох підприємствах у Харкові, четверо постраждалих (відео)

По промислових підприємствах у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова завдала двох ударів, попередньо ФАБ-500 з УМПК, авіація РФ близько 16-ї години 2 липня.

Внаслідок вибухів постраждали четверо людей, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки від скла. У 12-річної дівчинки та її 15-річного брата – контузії.

Пошкоджені фасади, частково – виробничі та складські приміщення підприємств.

Відео: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу 26-річна жінка отримала поранення рук, а двоє дітей 12 та 15 років – контузії.