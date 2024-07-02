ФАБ-500 вдарили по двох підприємствах у Харкові, четверо постраждалих (відео)
По промислових підприємствах у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова завдала двох ударів, попередньо ФАБ-500 з УМПК, авіація РФ близько 16-ї години 2 липня.
Внаслідок вибухів постраждали четверо людей, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
У 51-річної жінки — співробітниці одного з підприємств, що було під ударом ворога, — легкі тілесні ушкодження та гостра реакція на стрес. 26-річна жінка отримала поранення пальців руки від скла. У 12-річної дівчинки та її 15-річного брата – контузії.
Пошкоджені фасади, частково – виробничі та складські приміщення підприємств.
Відео: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 16:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок обстрілу 26-річна жінка отримала поранення рук, а двоє дітей 12 та 15 років – контузії.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По промислових підприємствах у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова завдала двох ударів, попередньо ФАБ-500 з УМПК, авіація РФ близько 16-ї години 2 липня.".