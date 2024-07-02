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У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом

Події 16:06   02.07.2024
Оксана Якушко
У Харкові – вибухи, раніше попереджали про атаку КАБом

У Харкові пролунали вибухи. 

“Ворожий КАБ у напрямку міста Харкова та приміських населених пунктів – знаходитеся в укриттях!” – звернувся до городян бригадний генерал Сергій Мельник.

“Гучно в місті!! Будьте обережні!” – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунали вибухи. ".