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В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом

Происшествия 16:06   02.07.2024
Оксана Якушко
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом

В Харькове прозвучали взрывы. 

«Вражеский КАБ в направлении города Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — обратился к горожанам бригадный генерал Сергей Мельник.

«Громко в городе!! Будьте осторожны!» — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 16:06;

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