Двоє дітей та жінка контужені внаслідок обстрілу Харкова
Про постраждалих від обстрілу Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовано 26-річну жінку та двох дітей 12 і 15 років. Вони отримали акубаротравми», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 18:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалих від обстрілу Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".