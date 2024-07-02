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Двоє дітей та жінка контужені внаслідок обстрілу Харкова

Події 18:11   02.07.2024
Оксана Якушко
Двоє дітей та жінка контужені внаслідок обстрілу Харкова

Про постраждалих від обстрілу Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовано 26-річну жінку та двох дітей 12 і 15 років. Вони отримали акубаротравми», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 18:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про постраждалих від обстрілу Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".