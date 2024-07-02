Двоє дітей та жінка контужені внаслідок обстрілу Харкова

Про постраждалих від обстрілу Харкова повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу вибуховою хвилею травмовано 26-річну жінку та двох дітей 12 і 15 років. Вони отримали акубаротравми», – розповів Синєгубов.