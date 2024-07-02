Двое детей и женщина контужены в результате обстрела Харькова

О пострадавших в результате обстрела Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове в результате сегодняшнего обстрела взрывной волной травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет. Они получили акубаротравмы», – рассказал Синегубов.