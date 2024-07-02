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Двое детей и женщина контужены в результате обстрела Харькова

Происшествия 18:11   02.07.2024
Оксана Якушко
Двое детей и женщина контужены в результате обстрела Харькова

О пострадавших в результате обстрела Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове в результате сегодняшнего обстрела взрывной волной травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет. Они получили акубаротравмы», – рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 18:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавших в результате обстрела Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".