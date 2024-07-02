Двое детей и женщина контужены в результате обстрела Харькова
О пострадавших в результате обстрела Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове в результате сегодняшнего обстрела взрывной волной травмированы 26-летняя женщина и двое детей 12 и 15 лет. Они получили акубаротравмы», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пострадавших в результате обстрела Харькова сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".