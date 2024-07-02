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Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула

Суспільство 22:13   02.07.2024
Олена Нагорна
Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула

Новий тип зброї, яка зможе захистити від КАБів, вигадали й зараз тестують в Україні, розповів в інтерв’ю “Українській правді” волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

“По КАБах. Не хочу забігати наперед. Є одне певне технічне рішення, до якого зараз додумалися в Україні. Зараз йдуть випробування цього нового типу зброї. І якщо вони будуть успішні, то справу поставлять на конвеєр. І я вже приглядаюся, я б на таке зробив мегазбір, чесно кажучи. Це цікаве рішення. Але я не хочу спойлерити, тому що це справа військових і виробника”, – сказав Притула.

Фрагмент інтерв’ю “Українській правді”

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 22:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий тип зброї, яка зможе захистити від КАБів, вигадали й зараз тестують в Україні, розповів в інтерв’ю “Українській правді” волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула".