Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула

Новий тип зброї, яка зможе захистити від КАБів, вигадали й зараз тестують в Україні, розповів в інтерв’ю “Українській правді” волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.

“По КАБах. Не хочу забігати наперед. Є одне певне технічне рішення, до якого зараз додумалися в Україні. Зараз йдуть випробування цього нового типу зброї. І якщо вони будуть успішні, то справу поставлять на конвеєр. І я вже приглядаюся, я б на таке зробив мегазбір, чесно кажучи. Це цікаве рішення. Але я не хочу спойлерити, тому що це справа військових і виробника”, – сказав Притула.

Фрагмент інтерв’ю “Українській правді”