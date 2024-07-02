Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула
Новий тип зброї, яка зможе захистити від КАБів, вигадали й зараз тестують в Україні, розповів в інтерв’ю “Українській правді” волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула.
“По КАБах. Не хочу забігати наперед. Є одне певне технічне рішення, до якого зараз додумалися в Україні. Зараз йдуть випробування цього нового типу зброї. І якщо вони будуть успішні, то справу поставлять на конвеєр. І я вже приглядаюся, я б на таке зробив мегазбір, чесно кажучи. Це цікаве рішення. Але я не хочу спойлерити, тому що це справа військових і виробника”, – сказав Притула.
Фрагмент інтерв’ю “Українській правді”
Читайте також: ФАБ-500 ударили по двох підприємствах у Харкові, четверо постраждалих (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: кабы, оружие, притула;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 22:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий тип зброї, яка зможе захистити від КАБів, вигадали й зараз тестують в Україні, розповів в інтерв’ю “Українській правді” волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула".