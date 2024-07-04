На Харьковщине из-за обстрела отключалась ЛЭП облэнерго — Минэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Министерство энергетики Украины сообщило, что на Харьковщине из-за обстрела отключилась подстанция и запитанные от нее потребители.
«В Харьковской области при обстреле отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители. Все запитаны», — сообщила 4 июля пресс-служба Министерства энергетики Украины.
В течение дня 4 июля во всей Украине применяют графики почасовых отключений, отметили в Минэнерго.
По данным Харьковоблэнерго, графики действуют и в Харькове, и в области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, електрика, лэп, Минэнерго, новости Харькова, облэнерго, отключения;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что на Харьковщине из-за обстрела отключилась подстанция и запитанные от нее потребители".