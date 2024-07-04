На Харьковщине из-за обстрела отключалась ЛЭП облэнерго — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило, что на Харьковщине из-за обстрела отключилась подстанция и запитанные от нее потребители.

«В Харьковской области при обстреле отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивалась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители. Все запитаны», — сообщила 4 июля пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В течение дня 4 июля во всей Украине применяют графики почасовых отключений, отметили в Минэнерго.

По данным Харьковоблэнерго, графики действуют и в Харькове, и в области.