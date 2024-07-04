На Харківщині через обстріли відключалася ЛЕП обленерго – Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило, що на Харківщині через обстріл відключилася підстанція та заживлені від неї споживачі.
“У Харківській області під час обстрілу відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено”, – повідомила 4 липня пресслужба Міністерства енергетики України.
Протягом дня 4 липня у всій Україні застосовують графіки погодинних відключень, зазначили в Міненерго.
За даними Харківобленерго, графіки діють і в Харкові, і в області.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило, що на Харківщині через обстріл відключилася підстанція та заживлені від неї споживачі".