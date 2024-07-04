36 КАБів скинула армія РФ на Харківщину: десятки постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 4 липня повідомили про наслідки обстрілів регіону за добу. Найбільше постраждалих – від КАБів.
“За добу ворог вдарив по області 36 КАБами”, – поінформував Синєгубов.
Найбільша кількість постраждалих – у Харкові. Внаслідок “прильотів” по Київському району зруйновані два приватні будинки, ще десять приватних будинків, 12 висоток, будівлі кафе, пошти, спортклубу та корпуси вишу – пошкоджені. Постраждали 14 людей.
Також від КАБів постраждали жителі села Руська Лозова.
“3 липня внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення чотири цивільні особи. Пошкоджені житлові будинки, магазин, автомобілі“, – повідомив Тимошко. По тій само Руській Лозовій вночі 3 липня прилітали ракети із ЗРК С-400, поранення отримали двоє цивільних.
Вранці 4 липня від ворожого обстрілу постраждали мешканці села Глушківка в Куп’янському районі.
“Внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних будинків та дев’ять господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік“, – зазначив начальник ХОВА.
У селі Котівка Вовчанської громади через обстріл постраждав чоловік. Там пошкоджені фермерське господарство, два комбайни, п’ять тракторів та склади.
Читайте також: Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про поступ у Сотницькому Козачку
Крім того, під обстрілами протягом доби були: Козача Лопань (через нічний удар 4 липня горіла крамниця); Нова Козача (дрон пошкодив житловий будинок – пошкоджені вікна, двері та господарча споруда); Слатине (удар припав по сільгосппідприємству, горів дах ангара); Земляний Яр (горів ангар, сільгосптехніка, авто, п’ять тонн зерна та будматеріали).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріли, пострадалі, сінєгубов, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «36 КАБів скинула армія РФ на Харківщину: десятки постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 4 липня повідомили про наслідки обстрілів регіону за добу. Найбільше постраждалих – від КАБів".