36 КАБів скинула армія РФ на Харківщину: десятки постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко вранці 4 липня повідомили про наслідки обстрілів регіону за добу. Найбільше постраждалих – від КАБів.

“За добу ворог вдарив по області 36 КАБами”, – поінформував Синєгубов.

Найбільша кількість постраждалих – у Харкові. Внаслідок “прильотів” по Київському району зруйновані два приватні будинки, ще десять приватних будинків, 12 висоток, будівлі кафе, пошти, спортклубу та корпуси вишу – пошкоджені. Постраждали 14 людей.

Також від КАБів постраждали жителі села Руська Лозова.

“3 липня внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення чотири цивільні особи. Пошкоджені житлові будинки, магазин, автомобілі“, – повідомив Тимошко. По тій само Руській Лозовій вночі 3 липня прилітали ракети із ЗРК С-400, поранення отримали двоє цивільних.

Вранці 4 липня від ворожого обстрілу постраждали мешканці села Глушківка в Куп’янському районі.

“Внаслідок обстрілу зруйновано шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Пошкоджено вісім приватних будинків та дев’ять господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік“, – зазначив начальник ХОВА.

У селі Котівка Вовчанської громади через обстріл постраждав чоловік. Там пошкоджені фермерське господарство, два комбайни, п’ять тракторів та склади.

Крім того, під обстрілами протягом доби були: Козача Лопань (через нічний удар 4 липня горіла крамниця); Нова Козача (дрон пошкодив житловий будинок – пошкоджені вікна, двері та господарча споруда); Слатине (удар припав по сільгосппідприємству, горів дах ангара); Земляний Яр (горів ангар, сільгосптехніка, авто, п’ять тонн зерна та будматеріали).