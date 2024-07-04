36 КАБов скинула армия РФ на Харьковщину: десятки пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко утром 4 июля сообщили о последствиях обстрелов региона за сутки. Больше всего пострадавших — от КАБов.

«За сутки враг ударил по области 36 КАБами», — проинформировал Синегубов.

Наибольшее количество пострадавших — в Харькове. В результате «прилетов» по Киевском району разрушены два частных дома, еще десять частных домов, 12 высоток, здания кафе, почты, спортклуба и корпуса вуза — повреждены. Пострадали 14 человек.

Также от КАБов пострадали жители села Русская Лозовая.

«3 июля в результате вражеского обстрела получили ранения четыре гражданских лица. Повреждены жилые дома, магазин, автомобили», — сообщил Тимошко. По той же Русской Лозовой ночью 3 июля прилетали ракеты из ЗРК С-400, ранения получили двое гражданских.

Утром 4 июля от вражеского обстрела пострадали жители села Глушковка в Купянском районе.

«В результате обстрела разрушены шесть частных домов, два хозяйственных сооружения. Повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных построек. Пострадали две женщины и мужчина«, — отметил начальник ХОВА.

В селе Котовка Волчанской громады из-за обстрела пострадал мужчина. Там повреждено фермерское хозяйство, два комбайна, пять тракторов и склады.

Кроме того, под обстрелами в течение суток были: Казачья Лопань (из-за ночного удара 4 июля горел магазин); Новая Казачья (дрон повредил жилой дом — повреждены окна, двери и хозяйственное сооружение); Слатино (удар пришелся по сельхозпредприятию, горела крыша ангара); Земляной Яр (горел ангар, сельхозтехника, авто, пять тонн зерна и стройматериалы).