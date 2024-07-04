ВС РФ бомбят Харьковщину: за сутки авиация ударила по 11 населенным пунктам

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 июля сообщил об ударах авиации ВС РФ по Харьковской области и ситуации на фронте.

«Противник наносил авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая, Синьковка, Купянск, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское, Боровая, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области и по городу Харьков», — проинформировал Генштаб.

По данным командования ВСУ, на Харьковском направлении произошло 15 боевых столкновений — в районах Волчанска, Глубокого и Липцев.

«На Купянском направлении количество боестолкновений в сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.

В целом за сутки на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение. В Генштабе сообщили о потерях врага.