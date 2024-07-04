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ВС РФ бомбят Харьковщину: за сутки авиация ударила по 11 населенным пунктам

Происшествия 09:57   04.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ бомбят Харьковщину: за сутки авиация ударила по 11 населенным пунктам Фото: wikipedia.org

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 июля сообщил об ударах авиации ВС РФ по Харьковской области и ситуации на фронте.

«Противник наносил авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая, Синьковка, Купянск, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское, Боровая, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области и по городу Харьков», — проинформировал Генштаб.

По данным командования ВСУ, на Харьковском направлении произошло 15 боевых столкновений — в районах Волчанска, Глубокого и Липцев.

«На Купянском направлении количество боестолкновений в сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.

В целом за сутки на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение. В Генштабе сообщили о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 июля сообщил об ударах авиации ВС РФ по Харьковской области и ситуации на фронте".