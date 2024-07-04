ВС РФ бомбят Харьковщину: за сутки авиация ударила по 11 населенным пунктам
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 июля сообщил об ударах авиации ВС РФ по Харьковской области и ситуации на фронте.
«Противник наносил авиационные удары в частности в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая, Синьковка, Купянск, Малые Проходы, Нескучное, Слобожанское, Боровая, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области и по городу Харьков», — проинформировал Генштаб.
По данным командования ВСУ, на Харьковском направлении произошло 15 боевых столкновений — в районах Волчанска, Глубокого и Липцев.
«На Купянском направлении количество боестолкновений в сутки составило восемь. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — отметили в ГШ.
В целом за сутки на фронте в Украине произошло 161 боевое столкновение. В Генштабе сообщили о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, кабы, купянское направление, новости Харькова, обстрелы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 4 июля сообщил об ударах авиации ВС РФ по Харьковской области и ситуации на фронте".