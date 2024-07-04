ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 липня повідомив про удари авіації ЗС РФ по Харківській області та ситуацію на фронті.
“Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова Харківської області та по місту Харків”, – поінформував Генштаб.
За даними командування ЗСУ, на Харківському напрямку сталося 15 бойових зіткнень – у районах Вовчанська, Глибокого та Липців.
“На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині”, – зазначили в ГШ.
Загалом за добу на фронті в Україні сталося 161 бойове зіткнення. У Генштабі повідомили про втрати ворога.
Читайте також: Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування в Сотницькому Козачку
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, кабы, купянское направление, новини Харкова, обстріли, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 липня повідомив про удари авіації ЗС РФ по Харківській області та ситуацію на фронті".