ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 липня повідомив про удари авіації ЗС РФ по Харківській області та ситуацію на фронті.

“Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова Харківської області та по місту Харків”, – поінформував Генштаб.

За даними командування ЗСУ, на Харківському напрямку сталося 15 бойових зіткнень – у районах Вовчанська, Глибокого та Липців.

“На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині”, – зазначили в ГШ.

Загалом за добу на фронті в Україні сталося 161 бойове зіткнення. У Генштабі повідомили про втрати ворога.