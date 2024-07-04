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ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах

Події 09:57   04.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ бомблять Харківщину: за добу авіація вдарила по 11 населених пунктах Фото: wikipedia.org

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 липня повідомив про удари авіації ЗС РФ по Харківській області та ситуацію на фронті.

“Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Липці, Синьківка, Куп’янськ, Малі Проходи, Нескучне, Слобожанське, Борова, Степова Новоселівка, Піщане, Руська Лозова Харківської області та по місту Харків”, – поінформував Генштаб.

За даними командування ЗСУ, на Харківському напрямку сталося 15 бойових зіткнень – у районах Вовчанська, Глибокого та Липців.

“На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала вісім. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині”, – зазначили в ГШ.

Загалом за добу на фронті в Україні сталося 161 бойове зіткнення. У Генштабі повідомили про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 4 липня повідомив про удари авіації ЗС РФ по Харківській області та ситуацію на фронті".