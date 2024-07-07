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Харьков — в топ-5 популярных направлений, куда едут в Украине — Укрзалізниця

Общество 11:45   07.07.2024
Оксана Горун
Харьков — в топ-5 популярных направлений, куда едут в Украине — Укрзалізниця Скриншот

Руководитель пассажирского направления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил, что несмотря на боевые действия рядом и обстрелы, в Харьков идет стабильный пассажиропоток.

«Скажу приятную цифру. Это Харьков. Все боялись, что с активизацией вражеских действий по Харькову народ как-то оттуда бежит. Нет, в Харькове очень стабильный пассажиропоток: где-то 35 тысяч уехало оттуда и где-то 33 тысячи вернулись. Но это для июня, когда все уезжают на отдых, очень нормальные цифры. И Харьков в топ-5 направлений, куда люди едут, держится.  Так что наши несокрушимые города, такие как Харьков, держатся и люди едут туда в том числе», — сказал Перцовский в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что в целом за июнь железная дорога перевезла 2,5 млн пассажиров — на 23 % больше, чем в этом месяце год назад. Большинство (700 тысяч) ехали в столицу или из столицы. Еще 300 тысяч — во Львов и из него. Для отдыха летом у украинцев сейчас горы популярней моря. Большой пассажиропоток в Карпаты, по словам Перцовского, в том числе создается за счет отправки на отдых детей из прифронтовых регионов. Из заграничных маршрутов наиболее активно покупают билеты на поезда в Перемышль и Хелм, где созданы пересадочные хабы для дальнейших путешествий в разные страны Европы.

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«А из отечественных городов город Хмельницкий «проскакивает». Он, я думаю, будет зимой очень популярен. Говорят, это единственный город полностью энергонезависимый, поэтому могут люди перемещаться и туда, в том числе», — спрогнозировал представитель «Укрзалізниці».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель пассажирского направления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил, что несмотря на боевые действия рядом и обстрелы, в Харьков идет стабильный пассажиропоток".