Харьков — в топ-5 популярных направлений, куда едут в Украине — Укрзалізниця

Руководитель пассажирского направления АТ «Укрзалізниця» Александр Перцовский сообщил, что несмотря на боевые действия рядом и обстрелы, в Харьков идет стабильный пассажиропоток.

«Скажу приятную цифру. Это Харьков. Все боялись, что с активизацией вражеских действий по Харькову народ как-то оттуда бежит. Нет, в Харькове очень стабильный пассажиропоток: где-то 35 тысяч уехало оттуда и где-то 33 тысячи вернулись. Но это для июня, когда все уезжают на отдых, очень нормальные цифры. И Харьков в топ-5 направлений, куда люди едут, держится. Так что наши несокрушимые города, такие как Харьков, держатся и люди едут туда в том числе», — сказал Перцовский в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что в целом за июнь железная дорога перевезла 2,5 млн пассажиров — на 23 % больше, чем в этом месяце год назад. Большинство (700 тысяч) ехали в столицу или из столицы. Еще 300 тысяч — во Львов и из него. Для отдыха летом у украинцев сейчас горы популярней моря. Большой пассажиропоток в Карпаты, по словам Перцовского, в том числе создается за счет отправки на отдых детей из прифронтовых регионов. Из заграничных маршрутов наиболее активно покупают билеты на поезда в Перемышль и Хелм, где созданы пересадочные хабы для дальнейших путешествий в разные страны Европы.

«А из отечественных городов город Хмельницкий «проскакивает». Он, я думаю, будет зимой очень популярен. Говорят, это единственный город полностью энергонезависимый, поэтому могут люди перемещаться и туда, в том числе», — спрогнозировал представитель «Укрзалізниці».