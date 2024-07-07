Харків – у топ-5 популярних напрямків, куди їдуть в Україні – Укрзалізниця

Керівник пасажирського напрямку АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський повідомив, що попри бойові дії поряд та обстріли, Харків залишається в пріоритетах у пасажирів залізниці.

“Скажу приємну цифру. Це Харків. Усі боялися, що з активізацією ворожих дій по Харкову народ буде якось звідти втікати. Ні, в Харкові дуже стабільний пасажиропотік: десь 35 тисяч поїхало звідти та десь 33 тисячі повернулося. Але це для червня, коли всі їдуть на відпочинок, дуже нормальні цифри. І Харків у топ-5 напрямків, куди люди їдуть, тримається. Тож наші незламні міста, такі як Харків, тримаються, і люди йдуть туди в тому числі”, – сказав Перцовський в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що загалом за червень залізниця перевезла 2,5 млн пасажирів – на 23% більше, ніж цього місяця рік тому. Більшість (700 тисяч) їхали до столиці чи зі столиці. Ще 300 тисяч – до Львова та з нього. Для відпочинку влітку в українців зараз гори популярніші за море. Великий пасажиропотік до Карпат, за словами Перцовського, в тому числі виникає внаслідок відряджання на відпочинок дітей із прифронтових регіонів. Із закордонних маршрутів найбільш активно купують квитки на поїзди до Перемишля та Хелма, де створені пересадні хаби для подальших подорожей до різних країн Європи.

“А з вітчизняних міст місто Хмельницький “проскакує”. Воно, я думаю, буде взимку дуже популярним. Кажуть, це єдине місто повністю енергонезалежне, тому можуть люди переміщатися і туди, зокрема”, – спрогнозував представник “Укрзалізниці”.