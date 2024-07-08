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Обстрелы Харьковщины за сутки: 5 пожаров и пострадавшие — данные ХОВА и ГСЧС

Происшествия 08:55   08.07.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки: 5 пожаров и пострадавшие — данные ХОВА и ГСЧС

Начальник ХОВА Олег Синегубов и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

«В течение суток вражеские войска вызвали пять пожаров: в Изюмском, Купянском районах области и Харькове», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В полночь в Харькове из-за обстрела горела крыша частного дома. Пострадали два человека, пожар тушили два часа. По данным начальника ХОВА, пожар в Основянском районе возник из-за падения обломков боеприпаса, пострадали женщины 50 и 75 лет.

Также пожары возникли в селе Богуславка Боровской громады. Там вначале загорелось поле пшеницы (враг уничтожил урожай на площади 1 га).

«Спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на остальное поле площадью 134 га», — отметили в ГСЧС.

А через два часа по Богуславке ударили снова — на сей раз по частному сектору. Горели частный дом с пристройкой, по другому адресу разрушен гараж. Повреждены 15 домов, два человека ранены.

«Пострадали мужчина 48 лет и женщина 70 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение», — дополнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Также в Боровской громаде «досталось» селу Новоплатоновка. Так оккупанты разрушили Дом культуры и повредили четыре частных дома.

«Горели конструктивные элементы разрушенного хозяйственного сооружения на площади 160 кв. м», — проинформировали в ГСЧС.

В Купянском районе удары пришлись по селу Новоосиново (горела хвойная подстилка в лесу на 5 гектарах, пожар остановили за шесть часов); Колесниковке (ударом из РСЗО повредили частный дом) и Митрофановке (повреждены помещения свинофермы). В Чугуевском районе под удар КАБ попал поселок Белый Колодец — повреждены два многоэтажных дома.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 08:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки".