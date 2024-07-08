Обстріли Харківщини за добу: 5 пожеж і постраждалі – дані ХОВА та ДСНС

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

“Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж в Ізюмському, Куп’янському районах області та м. Харкові”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Опівночі в Харкові через обстріли горів дах приватного будинку. Постраждали двоє людей, пожежу гасили дві години. За даними начальника ХОВА, пожежа в Основ’янському районі виникла через падіння уламків боєприпасу, постраждали жінки 50 та 75 років.

Також пожежі виникли в селі Богуславка Борівської громади. Там спочатку спалахнуло поле пшениці (ворог знищив урожай на площі 1 га).

“Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню полум’я на решту поля площею 134 га”, – зазначили в ДСНС.

А за дві години по Богуславці вдарили знову – цього разу по приватному сектору. Горіли приватний будинок із прибудовою, за іншою адресою зруйнований гараж. Пошкоджені 15 будинків, двоє людей поранені.

“Постраждали чоловік 48 років та жінка 70 років, її госпіталізували до медичного закладу“, – доповнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також у Борівській громаді “дісталося” селу Новоплатонівка. Так окупанти зруйнували Будинок культури та пошкодили чотири приватні будинки.

“Горіли конструктивні елементи зруйнованої господарчої споруди на площі 160 кв. м”, – поінформували в ДСНС.

У Куп’янському районі удари припали по селу Новоосинове (горіла хвойна підстилка у лісі на 5 гектарах, пожежу зупинили за шість годин); Колесниківці (ударом із РСЗВ пошкодили приватний будинок) та Митрофанівці (пошкоджено приміщення свиноферми). У Чугуївському районі під удар КАБ потрапило селище Білий Колодязь – пошкоджені два багатоповерхові будинки.