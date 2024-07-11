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Количество обстрелов в приграничья Харьковщины несколько уменьшилось — ГПСУ

Происшествия 09:42   11.07.2024
Оксана Горун
Количество обстрелов в приграничья Харьковщины несколько уменьшилось — ГПСУ Скриншот

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что, в сравнении с весенними месяцами, россияне менее активно терроризируют приграничье Харьковщины, Сумской и Черниговской областей.

«Если говорить о количестве обстрелов в целом в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, то, к сожалению, количество обстрелов держится в среднем 60 – 70 в сутки. А в весенние месяцы было несколько больше обстрелов. Могло достигать около 100 обстрелов в сутки, которые осуществляла Россия по территории Украины. Применяется в первую очередь артиллерия, применяются БПЛА, есть случаи применения врагам авиации – как самолетов, так и вертолетов, которые совершают удары территории Украины. Учитывая, что количество обстрелов по сравнению с весенними месяцами несколько уменьшилось, то я не исключаю, что враг все же мог перегруппировать свои средства или использует их на направлениях, где ведутся активные боевые действия», — сказал Демченко, отвечая на вопрос ведущих нацмарафона о том, отвели ли россияне технику от границы после разрешения бить по их территории западным оружием.

Он также проинформировал, что россияне продолжают держать войска в приграничной зоне и усиливают их на Харьковском направлении.

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«Следует понимать, что Россия продолжает держать определенное количество своих сил и средств (возле границы — Ред.). Более активное усиление происходит на направлении в Харьковской области, где продолжаются активные боевые действия. Это направление населенного пункта Липцы и Волчанска. Там враг не может продвинуться вглубь территории Украины, постоянно получая отпор от украинских подразделений Сил обороны», — сказал спикер ГПСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что, в сравнении с весенними месяцами, россияне менее активно терроризируют приграничье Харьковщины, Сумской и Черниговской областей".