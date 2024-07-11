Кількість обстрілів у прикордонні Харківщини дещо зменшилась – ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що, порівняно з весняними місяцями, росіяни менш активно тероризують прикордоння Харківщини, Сумської та Чернігівської областей.

“Якщо говорити про кількість обстрілів загалом і в межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей, то, на жаль, кількість обстрілів тримається в середньому 60 – 70 за добу. А у весняні місяці була дещо більша кількість обстрілів. Це могло досягати й близько 100 обстрілів за добу, які здійснювала Росія по території України. Застосовується в першу чергу артилерія, застосовуються БПЛА, є випадки застосування ворогам авіації – як літаків, так і гелікоптерів, які здійснюють удари по території України. Зважаючи на те, що кількість обстрілів, порівняно з весняними місяцями, дещо зменшилася, я не виключаю, що ворог усе ж таки міг перегрупувати свої засоби або використовує їх на напрямках, де ведуться активні бойові дії“, — сказав Демченко, відповідаючи на запитання ведучих нацмарафону про те, чи росіяни відвели техніку від кордону після дозволу бити по їхній території західною зброєю.

Він також поінформував, що росіяни продовжують тримати війська у прикордонній зоні та посилюють їх на Харківському напрямку.

“Слід розуміти, що Росія продовжує тримати певну кількість своїх сил і коштів (біля кордону – Ред.). Більш активно посилення відбувається на напрямку в Харківській області, де тривають активні бойові дії. Це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська. Там ворог не може просунутися вглиб території України, постійно отримуючи відсіч від українських підрозділів Сил оборони”, – сказав речник ДПСУ.