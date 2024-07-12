2 года тюрьмы «светит» жителю Харьковщины, который обижал пожилую мать

В Харьковской области к правоохранителям неоднократно обращалась 67-летняя женщина и сообщала о систематических оскорблениях и унижениях со стороны собственного сына.

Чтобы прекратить домашнее насилие, правоохранители поставили обидчика на соответствующий учет и составили на него 3 протокола по ст. 173-2 КУпАП, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Однако свои действия в отношении матери мужчина не прекратил. 17 июня пенсионерка снова обратилась к копам с заявлением о насилии.

Полицейские установили, что мужчина под хмельком почти год устраивал дома конфликты. Он угрожал матери, душил, обижал ее и унижал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.