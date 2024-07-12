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2 года тюрьмы «светит» жителю Харьковщины, который обижал пожилую мать

Общество 11:32   12.07.2024
Виктория Яковенко
2 года тюрьмы «светит» жителю Харьковщины, который обижал пожилую мать Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области к правоохранителям неоднократно обращалась 67-летняя женщина и сообщала о систематических оскорблениях и унижениях со стороны собственного сына.

Чтобы прекратить домашнее насилие, правоохранители поставили обидчика на соответствующий учет и составили на него 3 протокола по ст. 173-2 КУпАП, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Однако свои действия в отношении матери мужчина не прекратил. 17 июня пенсионерка снова обратилась к копам с заявлением о насилии.

Полицейские установили, что мужчина под хмельком почти год устраивал дома конфликты. Он угрожал матери, душил, обижал ее и унижал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области к правоохранителям неоднократно обращалась 67-летняя женщина и сообщала о систематических оскорблениях и унижениях со стороны собственного сына.".