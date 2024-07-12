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2 роки тюрми «світить» жителю Харківщини, який ображав літню матір

Суспільство 11:32   12.07.2024
Вікторія Яковенко
2 роки тюрми «світить» жителю Харківщини, який ображав літню матір Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині до правоохоронців неодноразово зверталася 67-річна жінка та повідомляла про систематичні образи та приниження з боку власного сина.

Щоб припинити домашнє насильство, правоохоронці поставили кривдника на відповідний облік та склали щодо нього 3 протоколи за ст. 173-2 КУпАП, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Однак свої дії щодо матері чоловік не припинив. 17 червня пенсіонерка знову звернулася до копів із заявою про насильство.

Поліцейські встановили, що чоловік напідпитку майже рік влаштовував вдома конфлікти. Він погрожував матері, душив, ображав її та принижував.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Чоловіку загрожує до 2 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині до правоохоронців неодноразово зверталася 67-річна жінка та повідомляла про систематичні образи та приниження з боку власного сина.".