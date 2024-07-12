39-летний мужчина утонул в реке на Харьковщине
12 июля в реке Орель села Залинейное Зачепиловской громады Красноградского района утонул 39-летний мужчина, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Тело погибшего мужчины вытащили на берег местные жители и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: водоем, ГСЧС в Харьковской области, мужчина, река, тело, утонул, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 15:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля в реке Орель села Залинейное Зачепиловской громады Красноградского района утонул 39-летний мужчина, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".