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39-летний мужчина утонул в реке на Харьковщине

Происшествия 15:13   12.07.2024
Оксана Якушко
39-летний мужчина утонул в реке на Харьковщине

12 июля в реке Орель села Залинейное Зачепиловской громады Красноградского района утонул 39-летний мужчина, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Тело погибшего мужчины вытащили на берег местные жители и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2024 в 15:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля в реке Орель села Залинейное Зачепиловской громады Красноградского района утонул 39-летний мужчина, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".