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39-річний чоловік потонув у річці на Харківщині

Події 15:13   12.07.2024
Оксана Якушко
39-річний чоловік потонув у річці на Харківщині

12 липня у річці Орель села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув 39-річний чоловік, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Тіло загиблого чоловіка витягли на берег місцеві мешканці та передали співробітникам поліції. Обставини загибелі встановлюють.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 15:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня у річці Орель села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув 39-річний чоловік, повідомляє ДСНС у Харківській області.".