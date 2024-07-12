39-річний чоловік потонув у річці на Харківщині
12 липня у річці Орель села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув 39-річний чоловік, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Тіло загиблого чоловіка витягли на берег місцеві мешканці та передали співробітникам поліції. Обставини загибелі встановлюють.
Читайте також: 5-річний хлопчик ледь не потонув на Харківщині: подробиці
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: водоем, ГСЧС в Харьковской области, река, тело, утонул, чоловік;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «39-річний чоловік потонув у річці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 15:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня у річці Орель села Залінійне Зачепилівської громади Красноградського району потонув 39-річний чоловік, повідомляє ДСНС у Харківській області.".