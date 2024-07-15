Присвоил 300 тыс. грн на ремонте домов в Волчанске: попался руководитель ООО
На Харьковщине будут судить руководителя предприятия, нанесшего ущерб государству на сумму более 303 тысяч гривен.
«57-летний мужчина в 2019 году, являясь директором ООО, предоставляющим услуги по строительству, заключил договор с районным советом на выполнение работ по текущему ремонту внутридомовых электрических сетей двух многоквартирных жилых домов в городе Волчанск. Но фактически предприятие не выполнило отдельные работы, а некоторые провело не в полном объеме», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что директор отразил в составленных официальных документах ложные сведения о полном перечне и объеме выполненных работ, а также использованных материалов по завышенной стоимости.
Фигурант подписал соответствующие акты, что позволило незаконно получить из бюджета более 303 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Мужчине инкриминируют ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ооо, полиция, присвоил, ремонт, суд, ущерб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить руководителя предприятия, нанесшего ущерб государству на сумму более 303 тысяч гривен.".