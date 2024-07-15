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Привласнив 300 тис. грн на ремонті домів у Вовчанську: викрили керівника ТОВ

Суспільство 14:18   15.07.2024
Вікторія Яковенко
Привласнив 300 тис. грн на ремонті домів у Вовчанську: викрили керівника ТОВ

На Харківщині судитимуть керівника підприємства, який спричинив збитки державі на суму понад 303 тисячі гривень.

«57-річний чоловік у 2019 році, будучи директором ТОВ, що надає послуги з будівництва, уклав договір з районною радою на виконання робіт з поточного ремонту внутрішньо будинкових електричних мереж двох багатоквартирних житлових будинків в місті Вовчанськ. Але фактично підприємство не виконало окремі роботи, а деякі здійснило не у повному обсязі», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що директор відобразив у складених офіційних документах неправдиві відомості про повний перелік та обсяг виконаних робіт, а також використаних матеріалів за завищеною вартістю.

Фігурант підписав відповідні акти, що дозволило незаконно отримати з бюджету понад 303 тисячі гривень, додали правоохоронці.

Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть керівника підприємства, який спричинив збитки державі на суму понад 303 тисячі гривень.".