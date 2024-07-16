Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

Жара не отступает. Какой будет погода 17 июля в Харькове и области

Погода 20:06   16.07.2024
Оксана Якушко
Жара не отступает. Какой будет погода 17 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 17 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 20 — 25°, днем ​​34 — 39°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 21 — 23°, днем ​​35 — 37°.

Читайте также: +36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
Мост, разрушенный во время боев, восстановили на главной трассе Харьковщины
16.07.2024, 10:07
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Взрыв было слышно в Харькове: Мельник призвал быть в укрытиях
Взрыв было слышно в Харькове: Мельник призвал быть в укрытиях
16.07.2024, 13:44
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
Угрожают ли Харькову удары ФАБ-1500, спрогнозировал Фильчаков
16.07.2024, 08:50
В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее
В Украине отказались от перевода времени с зимнего на летнее
16.07.2024, 18:00
Жара не отступает. Какой будет погода 17 июля в Харькове и области
Жара не отступает. Какой будет погода 17 июля в Харькове и области
16.07.2024, 20:06

Новости по теме:

12:53
+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды
10:15
Аварийные отключения света сегодня применили на Харьковщине: причина
09:31
Жара в Харькове: как избежать обезвоживания, посоветовали в Минздраве
15:22
Жара в Харькове побила очередной температурный рекорд, завтра может быть гроза
09:51
Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели

Вы читали новость: «Жара не отступает. Какой будет погода 17 июля в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 20:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 17 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".