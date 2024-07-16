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Спека триватиме. Якою буде погода 17 липня у Харкові та області

Погода 20:06   16.07.2024
Оксана Якушко
Спека триватиме. Якою буде погода 17 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 17 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 20 – 25°, вдень 34 – 39°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 21 – 23°, вдень 35 – 37°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 20:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 17 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".