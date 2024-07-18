На 5 часов выключат свет в одном из районов Харькова из-за аварии

Сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова, сообщило «Харьковоблэнерго».

«В связи с аварийной ситуацией сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова», — говорится в сообщении АО «Харьковоблэнерго».