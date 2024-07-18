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На 5 часов выключат свет в одном из районов Харькова из-за аварии

Общество 15:01   18.07.2024
Оксана Якушко
На 5 часов выключат свет в одном из районов Харькова из-за аварии Фото: Харьковоблэнерго

Сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова, сообщило «Харьковоблэнерго».

«В связи с аварийной ситуацией сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова», — говорится в сообщении АО «Харьковоблэнерго».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 15:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова, сообщило «Харьковоблэнерго».".