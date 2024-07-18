На 5 часов выключат свет в одном из районов Харькова из-за аварии
Фото: Харьковоблэнерго
Сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова, сообщило «Харьковоблэнерго».
«В связи с аварийной ситуацией сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова», — говорится в сообщении АО «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: електрика, отключение света, світло, свет, слободской район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 15:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 18 июля, с 15:00 до 20:00 частично будут обесточены потребители Слободского района Харькова, сообщило «Харьковоблэнерго».".