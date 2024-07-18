На 5 годин вимкнуть світло в одному з районів Харкова через аварію
Сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова, повідомило «Харківобленерго».
«У зв’язку з аварійною ситуацією сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова», – йдеться у повідомленні АТ «Харківобленерго».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електрика, отключение света, світло, слободской район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 15:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова, повідомило «Харківобленерго».".