На 5 годин вимкнуть світло в одному з районів Харкова через аварію

Сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова, повідомило «Харківобленерго».

«У зв’язку з аварійною ситуацією сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова», – йдеться у повідомленні АТ «Харківобленерго».