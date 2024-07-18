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На 5 годин вимкнуть світло в одному з районів Харкова через аварію

Суспільство 15:01   18.07.2024
Оксана Якушко
На 5 годин вимкнуть світло в одному з районів Харкова через аварію

Сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова, повідомило «Харківобленерго».

«У зв’язку з аварійною ситуацією сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова», – йдеться у повідомленні АТ «Харківобленерго».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 15:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 18 липня, з 15:00 до 20:00 частково будуть знеструмлені споживачі Слобідського району Харкова, повідомило «Харківобленерго».".