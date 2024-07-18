Жара немного спадет — до +36: погода в Харькове и области на 19 июля
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 19 июля, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — 31 — 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 31 — 36.
Ветер северный — 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 19 июля, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков.".