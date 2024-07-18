Жара немного спадет — до +36: погода в Харькове и области на 19 июля

В пятницу, 19 июля, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — 31 — 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер северный — 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.