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Жара немного спадет — до +36: погода в Харькове и области на 19 июля

Общество 20:38   18.07.2024
Елена Нагорная
Жара немного спадет — до +36: погода в Харькове и области на 19 июля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 19 июля, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 21 до 23 градусов, днем — 31 — 33, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 19 до 24 градусов, днем — 31 — 36.

Ветер северный — 7 — 12 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 19 июля, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков.".