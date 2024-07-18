Спека трохи спаде – до +36: погода в Харкові та області на 19 липня

У п’ятницю, 19 липня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою, удень без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 21 до 23 градусів, вдень – 31 – 33, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 19 до 24 градусів, вдень – 31 – 36.

Вітер північний – 7 – 12 м/с, уночі місцями пориви до 15 – 20 м/с.