Спека трохи спаде – до +36: погода в Харкові та області на 19 липня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 19 липня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою, удень без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 21 до 23 градусів, вдень – 31 – 33, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 19 до 24 градусів, вдень – 31 – 36.
Вітер північний – 7 – 12 м/с, уночі місцями пориви до 15 – 20 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 19 липня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою, удень без опадів".