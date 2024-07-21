20 боев было в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
10 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам, сообщает Генштаб ВСУ.
Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Казачья Лопань, Борщеваа, Слобожанское, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Песчаное, Лиман, Сергеевка, Нескучное Харьковской области.
На Харьковском направлении было 7 боев возле Волчанска и села Глубокое.
На Купянском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отразили штурмы у 7 разных населенных пунктов. Самые ожесточенные бои продолжались у Берестового и Стельмаховки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 населенных пунктов Харьковщины подверглись авиаударам, сообщает Генштаб ВСУ.".