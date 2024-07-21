Live
  • Нд 21.07.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.42
  • EUR 45.26

20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 08:33   21.07.2024
Оксана Якушко
20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ

10 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Козача Лопань, Борщова, Слобожанське, Липці, Колісниківка, Глибоке, Піщане, Лиман, Сергіївка, Нескучне Харківської області.

На Харківському напрямку відбулося 7 боїв біля населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурми біля 7 різних населених пунктів. Найзапекліші бої тривали біля Берестового та Стельмахівки.

Читайте також: Генштаб: поблизу Вовчанська йде бій, ворог атакує на Куп’янському напрямку

Автор: Оксана Якушко
Популярно
10 постраждалих від ударів армії РФ за добу на Харківщині – Синєгубов
10 постраждалих від ударів армії РФ за добу на Харківщині – Синєгубов
21.07.2024, 09:08
Головні новини Харкова 21 липня: авіаудари та бої на Харківщині
Головні новини Харкова 21 липня: авіаудари та бої на Харківщині
21.07.2024, 08:38
20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ
21.07.2024, 08:33
Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 липня: яке свято та день в історії
21.07.2024, 06:00
Якою буде погода в неділю в Харкові та області – прогноз на 21 липня
Якою буде погода в неділю в Харкові та області – прогноз на 21 липня
20.07.2024, 20:03
Де наразі точаться найгарячіші бої на Куп’янщині: інформація Беседіна
Де наразі точаться найгарячіші бої на Куп’янщині: інформація Беседіна
20.07.2024, 21:18

Новини за темою:

17:30
Росіяни атакують КАБами і НАРами Харківщину – Генштаб ЗСУ
17:28
10 разів штурмували росіяни позиції ЗСУ на Харківському напрямку – ГШ
17:02
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
21:44
Тривають бої біля Вовчанська та Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
20:27
Тривають бої на Харківському та Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".