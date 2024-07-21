20 боїв відбулося на Харківщині – Генштаб ЗСУ
10 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдали авіаційних ударів по населених пунктах Козача Лопань, Борщова, Слобожанське, Липці, Колісниківка, Глибоке, Піщане, Лиман, Сергіївка, Нескучне Харківської області.
На Харківському напрямку відбулося 7 боїв біля населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.
На Куп’янському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурми біля 7 різних населених пунктів. Найзапекліші бої тривали біля Берестового та Стельмахівки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2024 в 08:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 населених пунктів Харківщини зазнали авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ.".