Более 20 боев за сутки произошло на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июля проинформировал о боях на севере и востоке Харьковской области.
«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Борщевая, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Дегтярное, Белый Колодец, Малые Проходы, Старица.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 117 боевых столкновений.
Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июля проинформировал о боях на севере и востоке Харьковской области".