Более 20 боев за сутки произошло на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июля проинформировал о боях на севере и востоке Харьковской области.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Под авиаударами в течение суток были: Волчанск, Борщевая, Липцы, Колесниковка, Глубокое, Дегтярное, Белый Колодец, Малые Проходы, Старица.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 117 боевых столкновений.

Генштаб проинформировал о потерях врага.