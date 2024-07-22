Понад 20 боїв за добу сталося на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 22 липня поінформував про бої на півночі та сході Харківської області.

“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дехтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 117 бойових зіткнень.

Генштаб поінформував про втрати ворога.