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Понад 20 боїв за добу сталося на Харківщині – Генштаб

Події 08:30   22.07.2024
Оксана Горун
Понад 20 боїв за добу сталося на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 22 липня поінформував про бої на півночі та сході Харківської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Під авіаударами протягом доби були: Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дехтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця.

Загалом на фронті в Україні за добу зафіксували 117 бойових зіткнень.

Генштаб поінформував про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 22 липня поінформував про бої на півночі та сході Харківської області".