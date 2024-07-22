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В Харьков доставили раненую женщину: «прилетело» в ее дом

Происшествия 10:11   22.07.2024
Оксана Горун
В Харьков доставили раненую женщину: «прилетело» в ее дом Фото: пресс-служба ХОВА

Из-за обстрела села Сеньково Купянского района пострадала 75-летняя местная жительница, сообщила полиция. Раненую госпитализировали в Харьков.

«Утром (22 июля — Ред.) военные рф осуществили обстрел села Сеньково Купянского района. В результате вражеского авиаудара поврежден частный дом. Взрывные травмы получила 75-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу города Харькова», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте «прилета» работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовное производство — по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела села Сеньково Купянского района пострадала 75-летняя местная жительница, сообщила полиция. Раненую госпитализировали в Харьков".