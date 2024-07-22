В Харьков доставили раненую женщину: «прилетело» в ее дом

Из-за обстрела села Сеньково Купянского района пострадала 75-летняя местная жительница, сообщила полиция. Раненую госпитализировали в Харьков.

«Утром (22 июля — Ред.) военные рф осуществили обстрел села Сеньково Купянского района. В результате вражеского авиаудара поврежден частный дом. Взрывные травмы получила 75-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу города Харькова», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте «прилета» работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовное производство — по факту нарушения законов и обычаев войны.