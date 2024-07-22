В Харьков доставили раненую женщину: «прилетело» в ее дом
Фото: пресс-служба ХОВА
Из-за обстрела села Сеньково Купянского района пострадала 75-летняя местная жительница, сообщила полиция. Раненую госпитализировали в Харьков.
«Утром (22 июля — Ред.) военные рф осуществили обстрел села Сеньково Купянского района. В результате вражеского авиаудара поврежден частный дом. Взрывные травмы получила 75-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу города Харькова», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте «прилета» работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовное производство — по факту нарушения законов и обычаев войны.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Купянский район, новости Харькова, обстрелы, полиция, раненая;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела села Сеньково Купянского района пострадала 75-летняя местная жительница, сообщила полиция. Раненую госпитализировали в Харьков".