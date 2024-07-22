Live
  • Пн 22.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.49
  • EUR 45.19

До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку

Події 10:11   22.07.2024
Оксана Горун
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку

Через обстріл села Сенькове Куп’янського району постраждала 75-річна місцева мешканка, повідомила поліція. Поранену госпіталізували до Харкова.

“Вранці (22 липня – Ред.) військові рф здійснили обстріл села Сенькове Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватний будинок. Вибухові травми дістала 75-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні міста Харків”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці “прильоту” працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрили кримінальне провадження – за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко
Ракети вдарили по Харківщині вранці: є поранений – Тимошко
22.07.2024, 11:21
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко
ЗС РФ активізувалися в напрямку Борової – Коваленко
22.07.2024, 10:57
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
22.07.2024, 10:11
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”
22.07.2024, 10:01
Головні новини Харкова 22 липня: ракетний удар по Дергачах, фронт
Головні новини Харкова 22 липня: ракетний удар по Дергачах, фронт
22.07.2024, 10:16
Росіяни отримали на Харківському напрямку “мікро-Верден” – Машовець (мапи)
Росіяни отримали на Харківському напрямку “мікро-Верден” – Машовець (мапи)
22.07.2024, 09:23

Новини за темою:

15:24
Підвішували на крані поліцейських: у Харкові судитимуть одного з окупантів
18:21
Жінка загинула через ворожий обстріл села на Куп’янщині
14:21
Житель Харківщини називав «героями» вагнерівців: чим це для нього закінчилося
19:55
Окупанти били по Куп’янщині: літня жінка загинула, троє чоловіків постраждали
09:46
DeepState заявив про окупацію Котлярівки на Харківщині: ISW не підтверджує

Ви читали новину: «До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 10:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл села Сенькове Куп’янського району постраждала 75-річна місцева мешканка, повідомила поліція. Поранену госпіталізували до Харкова".