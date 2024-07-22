До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку
Через обстріл села Сенькове Куп’янського району постраждала 75-річна місцева мешканка, повідомила поліція. Поранену госпіталізували до Харкова.
“Вранці (22 липня – Ред.) військові рф здійснили обстріл села Сенькове Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватний будинок. Вибухові травми дістала 75-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні міста Харків”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місці “прильоту” працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрили кримінальне провадження – за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл села Сенькове Куп’янського району постраждала 75-річна місцева мешканка, повідомила поліція. Поранену госпіталізували до Харкова".