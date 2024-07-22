До Харкова доставили поранену жінку: “прилетіло” по її будинку

Через обстріл села Сенькове Куп’янського району постраждала 75-річна місцева мешканка, повідомила поліція. Поранену госпіталізували до Харкова.

“Вранці (22 липня – Ред.) військові рф здійснили обстріл села Сенькове Куп’янського району. Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено приватний будинок. Вибухові травми дістала 75-річна місцева жителька. Її доставили до лікарні міста Харків”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці “прильоту” працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Уже відкрили кримінальне провадження – за фактом порушення законів та звичаїв війни.