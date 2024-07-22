Вибух чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло вночі
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 22 липня повідомив про нічні “прильоти” в області та наслідки обстрілів за добу.
Вибух, який чули близько 01:10 у Харкові, виявився “прильотом” по Дергачах.
“Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено заклад освіти”, – уточнив Синєгубов.
Також близько 02:55 із РСЗВ обстріляли Руську Лозову. Там пошкоджені два приватних будинки.
За даними Синєгубова, увечері 21 липня прилітало по Черкаських Тишках.
“Внаслідок обстрілу горіла трава на відкритій території та господарча споруда на площі 50 м кв.” – зазначив начальник ХОВА.
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Протягом доби під ударами КАБів було селище Біла Криниця (вдарили по території елеватора). Під обстрілами опинилися села Лісне, Кіндрашівка, Кирилівка, Лосівка. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Дергачі, новини Харкова, прилет, ракетний удар, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 22 липня повідомив про нічні “прильоти” в області та наслідки обстрілів за добу".