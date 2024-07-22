С-300 вдарили по Харківщині – поліція
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів минулої доби. У тому числі по регіону прилетіли ракети із ЗРК С-300.
За даними Тимошка, по території регіону росіяни застосували ракету С-300 – вона прилетіла по селищу Білий Колодязь у Вовчанській громаді.
“21 липня військові рф завдали удари по населеному пункту з ЗРК С-300. Внаслідок влучання ворожих ракет пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь. Дістали поранення двоє цивільних чоловіків”, – зазначив Тимошко.
Також по регіону били з артилерії, РСЗВ, застосовували fpv-дрони. За даними поліції, наслідки такі: у селах Кругляківка, Кіндрашівка та Першотравневе зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння; у Лосівці постраждали три приватні будинки, гаражі та господарчі будівлі; у с. Довжик – пошкоджені приміщення магазину та приватний будинок, знищений автомобіль; у с. Лісне пошкоджений навчальний заклад. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів минулої доби. У тому числі по регіону прилетіли ракети із ЗРК С-300".