С-300 ударили по Харьковщине — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки. В том числе по региону прилетели ракеты из ЗРК С-300.

По данным Тимошко, по территории региона россияне применили ракету С-300 — она прилетела по поселку Белый Колодец в Волчанской громаде.

«21 июля военные рф нанесли удары по населенному пункту из ЗРК С-300. В результате попадания вражеских ракет повреждено по меньшей мере семь частных домовладений. Получили ранения двое гражданских мужчин», — отметил Тимошко.

Также по региону били из артиллерии, РСЗО, применяли fpv-дроны. По данным полиции, последствия следующие: в селах Кругляковка, Кондрашовка и Первомайское разрушены и повреждены частные домовладения; в Лосевке пострадали три частных дома, гаражи и хозпостройки; в с. Должик — повреждены помещение магазина и частный дом, уничтожен автомобиль; в с. Лесное повреждено учебное заведение. В этих случаях обошлось без пострадавших.