С-300 ударили по Харьковщине — полиция
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки. В том числе по региону прилетели ракеты из ЗРК С-300.
По данным Тимошко, по территории региона россияне применили ракету С-300 — она прилетела по поселку Белый Колодец в Волчанской громаде.
«21 июля военные рф нанесли удары по населенному пункту из ЗРК С-300. В результате попадания вражеских ракет повреждено по меньшей мере семь частных домовладений. Получили ранения двое гражданских мужчин», — отметил Тимошко.
Также по региону били из артиллерии, РСЗО, применяли fpv-дроны. По данным полиции, последствия следующие: в селах Кругляковка, Кондрашовка и Первомайское разрушены и повреждены частные домовладения; в Лосевке пострадали три частных дома, гаражи и хозпостройки; в с. Должик — повреждены помещение магазина и частный дом, уничтожен автомобиль; в с. Лесное повреждено учебное заведение. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, ракетний удар, С-300, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов за минувшие сутки. В том числе по региону прилетели ракеты из ЗРК С-300".