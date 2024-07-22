Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля сообщил о ночных «прилетах» в области и последствиях обстрелов за сутки.
Взрыв, который слышали около 01:10 в Харькове, оказался «прилетом» по Дергачам.
«В результате ракетных обстрелов повреждено учебное заведение», — уточнил Синегубов.
Также около 02:55 из РСЗО обстреляли Русскую Лозовую. Там повреждены два частных дома.
По данным Синегубова, вечером 21 июля прилетало по Черкасскми Тишкам.
«В результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м кв.» — отметил начальник ХОВА.
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В течение суток под ударами КАБов был поселок Белый Колодец (ударили по территории элеватора). Под обстрелами оказались села Лесное, Кондрашовка, Кирилловка, Лосевка. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля сообщил о ночных «прилетах» в области и последствиях обстрелов за сутки".