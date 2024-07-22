Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля сообщил о ночных «прилетах» в области и последствиях обстрелов за сутки.

Взрыв, который слышали около 01:10 в Харькове, оказался «прилетом» по Дергачам.

«В результате ракетных обстрелов повреждено учебное заведение», — уточнил Синегубов.

Также около 02:55 из РСЗО обстреляли Русскую Лозовую. Там повреждены два частных дома.

По данным Синегубова, вечером 21 июля прилетало по Черкасскми Тишкам.

«В результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м кв.» — отметил начальник ХОВА.

В течение суток под ударами КАБов был поселок Белый Колодец (ударили по территории элеватора). Под обстрелами оказались села Лесное, Кондрашовка, Кирилловка, Лосевка. В этих случаях обошлось без пострадавших.