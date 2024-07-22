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Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью

Происшествия 08:18   22.07.2024
Оксана Горун
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело ночью Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля сообщил о ночных «прилетах» в области и последствиях обстрелов за сутки.

Взрыв, который слышали около 01:10 в Харькове, оказался «прилетом» по Дергачам.

«В результате ракетных обстрелов повреждено учебное заведение», — уточнил Синегубов.

Также около 02:55 из РСЗО обстреляли Русскую Лозовую. Там повреждены два частных дома.

По данным Синегубова, вечером 21 июля прилетало по Черкасскми Тишкам.

«В результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 м кв.» —  отметил начальник ХОВА.

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В течение суток под ударами КАБов был поселок Белый Колодец (ударили по территории элеватора). Под обстрелами оказались села Лесное, Кондрашовка, Кирилловка, Лосевка. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 08:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июля сообщил о ночных «прилетах» в области и последствиях обстрелов за сутки".