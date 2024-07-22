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ВС РФ перешли к обороне в районе Лукьянцов — ОТГВ «Харьков»

Происшествия 10:01   22.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ перешли к обороне в районе Лукьянцов — ОТГВ «Харьков» Фото : Генштаб ВСУ

Командование оперативно-тактической группировки войск «Харьков» 22 июля сообщило о продолжающихся боях с оккупантами из РФ на севере от города. 

Наиболее активен враг в районах Глубокого и Волчанска, проинформировали защитники.

«В районе населенного пункта Лукьянцы российские оккупанты перешли к обороне», — отметили в ОТГВ «Харьков».

За сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. С начала нынешних суток — еще три столкновения, два из которых продолжаются.

Успехов у врага, по данным ОТГВ «Харьков», нет. Потери оккупантов за сутки — 108 человек убитыми и ранеными, один «освободитель» сдался в плен. Потери вооружения и техники — 38 единиц, в том числе — три танка, одна ББМ, две артсистемы. Силы обороны уничтожили и повредили 57 укрытий, где прятались оккупанты, и один пункт хранения БК.

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В течение суток армия РФ скинула на позиции защитников на Харьковском направлении 23 КАБа, а также нанесла по ним ракетный удар и 36 ударов дронами-камикадзе. Зафиксировано 430 обстрелов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование оперативно-тактической группировки войск «Харьков» 22 июля сообщило о продолжающихся боях с оккупантами из РФ на севере от города".