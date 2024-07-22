ВС РФ перешли к обороне в районе Лукьянцов — ОТГВ «Харьков»
Командование оперативно-тактической группировки войск «Харьков» 22 июля сообщило о продолжающихся боях с оккупантами из РФ на севере от города.
Наиболее активен враг в районах Глубокого и Волчанска, проинформировали защитники.
«В районе населенного пункта Лукьянцы российские оккупанты перешли к обороне», — отметили в ОТГВ «Харьков».
За сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. С начала нынешних суток — еще три столкновения, два из которых продолжаются.
Успехов у врага, по данным ОТГВ «Харьков», нет. Потери оккупантов за сутки — 108 человек убитыми и ранеными, один «освободитель» сдался в плен. Потери вооружения и техники — 38 единиц, в том числе — три танка, одна ББМ, две артсистемы. Силы обороны уничтожили и повредили 57 укрытий, где прятались оккупанты, и один пункт хранения БК.
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В течение суток армия РФ скинула на позиции защитников на Харьковском направлении 23 КАБа, а также нанесла по ним ракетный удар и 36 ударов дронами-камикадзе. Зафиксировано 430 обстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, война, лукьянцы, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование оперативно-тактической группировки войск «Харьков» 22 июля сообщило о продолжающихся боях с оккупантами из РФ на севере от города".