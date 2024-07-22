ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”

Командування оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” 22 липня повідомило про бої, що продовжуються з окупантами з РФ на півночі від міста.

Найбільш активний ворог у районах Глибокого та Вовчанська, поінформували захисники.

“У районі населеного пункту Лукʼянці російські окупанти перейшли до оборони”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

За добу на Харківському напрямку сталося 12 бойових зіткнень. З початку нинішньої доби – ще три зіткнення, два з яких продовжуються.

Успіхів у ворога, за даними ОТУВ “Харків”, немає. Втрати окупантів за добу – 108 осіб убитими та пораненими, один “освободитель” здався в полон. Втрати озброєння та техніки – 38 одиниць, у тому числі – три танки, одна ББМ, дві артсистеми. Сили оборони знищили та пошкодили 57 укриттів, де ховалися окупанти, та один пункт зберігання БК.

Протягом доби армія РФ скинула на позиції захисників на Харківському напрямку 23 КАБи, а також завдала по них ракетного удару та 36 ударів дронами-камікадзе. Зафіксовано 430 обстрілів.