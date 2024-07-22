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ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”

Події 10:01   22.07.2024
Оксана Горун
ЗС РФ перейшли до оборони в районі Лук’янців – ОТУВ “Харків”

Командування оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” 22 липня повідомило про бої, що продовжуються з окупантами з РФ на півночі від міста. 

Найбільш активний ворог у районах Глибокого та Вовчанська, поінформували захисники.

“У районі населеного пункту Лукʼянці російські окупанти перейшли до оборони”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

За добу на Харківському напрямку сталося 12 бойових зіткнень. З початку нинішньої доби – ще три зіткнення, два з яких продовжуються.

Успіхів у ворога, за даними ОТУВ “Харків”, немає. Втрати окупантів за добу – 108 осіб убитими та пораненими, один “освободитель” здався в полон. Втрати озброєння та техніки – 38 одиниць, у тому числі – три танки, одна ББМ, дві артсистеми. Сили оборони знищили та пошкодили 57 укриттів, де ховалися окупанти, та один пункт зберігання БК.

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Протягом доби армія РФ скинула на позиції захисників на Харківському напрямку 23 КАБи, а також завдала по них ракетного удару та 36 ударів дронами-камікадзе. Зафіксовано 430 обстрілів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” 22 липня повідомило про бої, що продовжуються з окупантами з РФ на півночі від міста".