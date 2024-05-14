Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 39.62
  • EUR 42.75

Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ

Події 23:49   14.05.2024
Оксана Якушко
Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

У ході бойових дій на цьому напрямку  втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне –  Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Читайте також: 14 атак на Харківському напрямку і 20 – на Куп’янському – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ
Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ
14.05.2024, 23:49
Вибухи знову лунають у Харкові
Вибухи знову лунають у Харкові
14.05.2024, 23:03
Оборонні споруди біля Липців на Харківщині рік звалені у купу – DeepState
Оборонні споруди біля Липців на Харківщині рік звалені у купу – DeepState
14.05.2024, 19:48
Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області
Короткочасний дощ. Якою буде погода 15 травня у Харкові та області
14.05.2024, 22:33
Головні новини Харкова 14.05: 20 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 14.05: 20 постраждалих, “прилетіло” по багатоповерхівці
14.05.2024, 23:55
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
14.05.2024, 21:59

Новини за темою:

21:09
14 атак на Харківському напрямку і 20 – на Куп’янському – Генштаб ЗСУ
15:58
У районі Вовчанська прикордонники з мінометів знищили групу росіян (відео)
15:36
7,5 тисяч людей уже вивезли з прикордоння Харківщини: яку допомогу надають
15:27
Зникли волонтери, хлопця кинули у підвал – поліція про злочини РФ у Вовчанську
14:54
Вовчанськ під контролем ЗСУ, ворог намагається зайти на околиці – Гамбарашвілі

Ви читали новину: «Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 23:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".