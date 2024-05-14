Захисники відійшли з деяких позицій у Лук’янцях і Вовчанську – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають, повідомив Генштаб ЗСУ.
На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.
У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, лукьянцы, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 23:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".