Защитники отошли с некоторых позиций в Лукьянцах и Волчанске – Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.
«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться», — сообщил ГШ.
В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники.
На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Ольшанка – Петропавловка, Кисловка – Ивановка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, Коломыйчиха – Мясожаровка, Ковалевка Макеевка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, лукьянцы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 23:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".