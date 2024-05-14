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Защитники отошли с некоторых позиций в Лукьянцах и Волчанске – Генштаб ВСУ

Происшествия 23:49   14.05.2024
Оксана Якушко
Защитники отошли с некоторых позиций в Лукьянцах и Волчанске – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться», — сообщил ГШ.

В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении враг совершил 16 атак на позиции наших войск на направлениях Лиман Первый – Синьковка, Ольшанка – Синьковка, Ольшанка – Петропавловка, Кисловка – Ивановка, Крахмальное – Берестовое, Коломыйчиха – Стельмаховка, Коломыйчиха – Мясожаровка, Ковалевка Макеевка. Бои продолжаются. Удачи противник не имеет.

Читайте также: 14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 23:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак россиян на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (рф) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".