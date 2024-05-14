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14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ

Происшествия 21:09   14.05.2024
Оксана Якушко
14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 19 часов количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои происходили у сел Липцы, Волчанск, Нескучное.

Потери оккупантов за текущие сутки здесь составили около 120 военнослужащих рф и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 часов количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14, сообщил Генштаб ВСУ. Бои происходили у сел Липцы, Волчанск, Нескучное.".