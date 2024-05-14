14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 19 часов количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14, сообщил Генштаб ВСУ.
Бои происходили у сел Липцы, Волчанск, Нескучное.
Потери оккупантов за текущие сутки здесь составили около 120 военнослужащих рф и 23 единицы вооружения и военной техники.
На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.
Читайте также: Враг пытался продвинуться к Липцам и Нескучному под Харьковом, безуспешно — ГШ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, купянское направление, липцы, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 часов количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14, сообщил Генштаб ВСУ. Бои происходили у сел Липцы, Волчанск, Нескучное.".