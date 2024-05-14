14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ

По состоянию на 19 часов количество вражеских атак на Харьковском направлении возросло до 14, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои происходили у сел Липцы, Волчанск, Нескучное.

Потери оккупантов за текущие сутки здесь составили около 120 военнослужащих рф и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в том числе в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.