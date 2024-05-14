14 атак на Харківському напрямку і 20 – на Куп’янському – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 19 годину кількість ворожих атак на Харківському напрямку зросла до 14, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої відбувалися біля сіл Липці, Вовчанськ, Нескучне.
Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців зс рф та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.
Читайте також: Ворог намагався просунутися до Липців і Нескучного, безуспішно – Генштаб ЗСУ
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, купянское направление, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 21:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "таном на 19 годину кількість ворожих атак на Харківському напрямку зросла до 14, повідомив Генштаб ЗСУ.".